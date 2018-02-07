В Казахстане вновь выдвигают идею установления монархии

CA-NEWS (KZ) - В Казахстане молодой поэт Балтабек Нургалиев в интервью порталу Qamshy.kz заявил, что «страной должна управлять лишь династия Назарбаевых». Он не единственный инициатор, выступавший с идеей установить в Казахстане монархию.

На минувшей неделе молодой казахстанский поэт Балтабек Нургалиев опубликовал у себя в Facebook’е пост с предложением установить в Казахстане монархию. В комментариях ряду СМИ Нургалиев заявляет, что только монархия может гарантировать, что Казахстан станет «Мангилик ел», — здесь, видимо, подразумевается выдвинутая несколько лет назад Назарбаевым идея «Вечного народа», о которой в последнее время вспоминают редко.

Одним из обоснований своей идеи поэт выдвигает тезис о том, что наследник престола с малых лет будет воспитываться в таком духе, чтобы в будущем он (или она) смог обеспечить стабильность, спокойствие, безопасность, оградить страну от политических переворотов.

Нургалиев — не первый, кто выдвинул идею установления монархии в Казахстане, предложив на роль монарха первого и пока единственного президента Нурсултана Назарбаева.

В 2006 году Рахат Алиев, на тот момент зять президента, утверждал, что «именно монарх может гарантировать обществу стабильность на протяжении долгого исторического отрезка — роскошь, которой нет у президентов».

Политолог Досым Сатпаев считает, что все эти инициативы отражают природу казахстанской политической системы, в которой в течение многих лет присутствует несменяемость власти. Что, по мнению политолога, является характерной чертой любой монархии.

Правозащитник Амангельды Шорманбаев напоминает, что по Конституции Казахстан является государством с президентской формой правления. И для того чтобы ввести монархию, нужно отменять основной закон страны, сообщает портал centralasian.org.

В апреле 2015 года Нурсултан Назарбаев был переизбран на очередной президентский срок, набрав на выборах, по официальным данным, 97,7 процента голосов избирателей. 77-летний Назарбаев находится во главе Казахстана с 1989 года.