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  8 февраля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Казахстане вновь выдвигают идею установления монархии

CA-NEWS (KZ) - В Казахстане молодой поэт Балтабек Нургалиев в интервью порталу Qamshy.kz заявил, что «страной должна управлять лишь династия Назарбаевых». Он не единственный инициатор, выступавший с идеей установить в Казахстане монархию.

На минувшей неделе молодой казахстанский поэт Балтабек Нургалиев опубликовал у себя в Facebook’е пост с предложением установить в Казахстане монархию. В комментариях ряду СМИ Нургалиев заявляет, что только монархия может гарантировать, что Казахстан станет «Мангилик ел», — здесь, видимо, подразумевается выдвинутая несколько лет назад Назарбаевым идея «Вечного народа», о которой в последнее время вспоминают редко.

Одним из обоснований своей идеи поэт выдвигает тезис о том, что наследник престола с малых лет будет воспитываться в таком духе, чтобы в будущем он (или она) смог обеспечить стабильность, спокойствие, безопасность, оградить страну от политических переворотов.

Нургалиев — не первый, кто выдвинул идею установления монархии в Казахстане, предложив на роль монарха первого и пока единственного президента Нурсултана Назарбаева.

В 2006 году Рахат Алиев, на тот момент зять президента, утверждал, что «именно монарх может гарантировать обществу стабильность на протяжении долгого исторического отрезка — роскошь, которой нет у президентов».

Политолог Досым Сатпаев считает, что все эти инициативы отражают природу казахстанской политической системы, в которой в течение многих лет присутствует несменяемость власти. Что, по мнению политолога, является характерной чертой любой монархии.

Правозащитник Амангельды Шорманбаев напоминает, что по Конституции Казахстан является государством с президентской формой правления. И для того чтобы ввести монархию, нужно отменять основной закон страны, сообщает портал centralasian.org.

В апреле 2015 года Нурсултан Назарбаев был переизбран на очередной президентский срок, набрав на выборах, по официальным данным, 97,7 процента голосов избирателей. 77-летний Назарбаев находится во главе Казахстана с 1989 года.

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Комментарии (21)
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Coalitioner
17:01, 07 февраля 2018
Ел басы уже совсем без басы...
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moment
16:56, 07 февраля 2018
Мона́рхия — форма правления, при которой верховная государственная власть принадлежит одному лицу –монарху (королю, царю, императору, князю, герцогу, эрцгерцогу, султану, эмиру, хану, фараону и т. д.), может быть наследственной, выборной или наследственно-выборной.
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Демократия - политический строй, при котором верховная власть принадлежит народу.
К сожалению, Казахстан сегодня есть монархия, под видам "демократии". Осталось лишь не делать вид демократия.
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tusha
16:33, 07 февраля 2018
власть должна меняться, чтобы не зажиралась, как это делается в цивильных странах. каким бы президент не был умным и семи пядей во лбу, даже лауреатом Нобелевской премии, ему положено всего 2 срока. а, в РК дядя и его семья сидят с 1989 года (кстати бывший коммунист, перекрасившийся в демократа) и придумывают различные варианты , чтобы остаться во власти на всегда. подозреваю, что дочери и близкие родственники.
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Lastochka2017
16:19, 07 февраля 2018
«именно монарх может гарантировать обществу стабильность на протяжении долгого исторического отрезка — роскошь, которой нет у президентов». то-то они в роскоши купаются - только не народ, а верхушка.
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pinkerton02
16:14, 07 февраля 2018
Неправильно написали не установить монархию, а узаконить.
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Karaoke
16:11, 07 февраля 2018
Проверка реакции общества.
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sterva
16:11, 07 февраля 2018
Вахаха так вам и надо)
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Balta12345
16:04, 07 февраля 2018
Сделайте переворот
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almaz.m
15:55, 07 февраля 2018
Если гражданам РК так будет спокойней, пусть меняют на монархию, абсолютную.
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Boroev
15:54, 07 февраля 2018
А еще лучше звучит Великое Герцогство Казахстан
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Boroev
15:52, 07 февраля 2018
Или Султанат Казахстан
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Boroev
15:52, 07 февраля 2018
Королевство Казахстан, прикольно звучит
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tarsturs
15:51, 07 февраля 2018
во шейшен
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007azgalor
15:48, 07 февраля 2018
Трололо в средневековье скатываются))
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erementiy
15:47, 07 февраля 2018
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scanerKG
15:43, 07 февраля 2018
Если сознание народа Казахстана позволит то пускай. Наш народ не допустит такое.
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tusha
15:32, 07 февраля 2018
Цитата: Chingizbek 15:23, 07.02.2018
Вот оно как! А я думал там уже как 27 лет монархия
то было неофициальной монархией, а сейчас хотят придать стутс официальной. и поэтому деньщики кричат на каждом углу об этом. , а вооще-то это - тупость. власть сладкая вещь, не хочется родственникам (дочуркам и зятькам) отдавать её кому-то как это случилось в соседей.
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OOL
15:31, 07 февраля 2018
В рамках концепции Мәңгілік ел
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Chingizbek
15:23, 07 февраля 2018
Вот оно как! А я думал там уже как 27 лет монархия
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Realist_Bishkek
15:23, 07 февраля 2018
Мда, денщиков везде хватает
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gggolovkin
15:17, 07 февраля 2018
Если устанавливать монархию, то надо выдвигать казахов из торе (прямых потомков чингизидов). Так что шапраштинцы не подходят для этого.
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