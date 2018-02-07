Посол Турции в Улан-Баторе заявил, что Анкара не признает сертификаты турецких школ в Монголии

CA-NEWS (MNG) - Посол Турции в Улан-Баторе Мухиттин Ахмет Язел (Muhittin Ahmet Yazal) заявил, что в стране не признают сертификаты так называемых турецких школ в Монголии, в том числе школы в аймаке Баян-Өлгий, в городах Дархан и Эрдэнэт, а также школы «Мон-Турк» и «Улаанбаатар эмпати» в столице страны, сообщает издание ARD.

По словам посла Турции в Улан-Баторе, данные сертификаты будут действительны на международном уровне, но не в Турции.

Турецкие школы по всему миру обвиняются в предоставлении финансовой поддержки организации исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена.

В 2016 году экс-посол Турции в Улан-Баторе Мурат Карагез заявлял об угрозе для Монголии, которую несет организация Фетхуллаха Гюлена.

«К сожалению, как и на всем евразийском пространстве, здесь (в Монголии) есть некоторые структуры FETÖ (организации Гюлена, которую Анкара считает террористической)… Мы предупредили об угрозе этого террористического течения власти и общество Монголии как по официальным каналам, так и через СМИ. Мы не хотим, чтобы в Монголии пережили то, что пережил турецкий народ во время попытки военного переворота 15 июля», - отмечал он.