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  8 февраля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Депутат мажилиса просит правительство обеспечить радиационную безопасность в Северо-Казахстанской области

CA-NEWS (KZ) - Депутат мажилиса Канат Мусин просит правительство принять меры по обеспечению радиационной безопасности населения в Северо-Казахстанской области. Об этом он сказал 7 февраля на заседании парламента.

По его словам, уровень гамма-излучения на площадках урановых месторождений в области более чем в два раза превышает допустимый, а в радиусе 30 километров находятся 6 населенных пунктов.

«На территории Айыртауского района и района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области находятся законсервированные промышленные площадки урановых месторождений. За период с 2001 по 2006 годы на их консервацию было затрачено порядка 250 миллионов тенге. В 2015 году прокуратура области при проверке установила, что качество консервации указанных объектов перестало отвечать требованиям законодательства, а радиоактивные источники представляют угрозу для жизни и здоровья населения», - сказал парламентарий.

Он добавил, что 2016 году прокуратура внесла представление об устранении выявленных нарушений в Министерстве энергетики. Позже ведомство предложило акимату области произвести дополнительную консервацию месторождения за счет средств местного бюджета.

«В декабре 2016 года правительство дало поручение Минфину и другим заинтересованным госорганам определить механизмы финансирования работ и выработать предложения. Механизм не выработан, деньги не выделены. Проблема радиационной безопасности остается нерешенной на протяжении двух лет», - напомнил К.Мусин.

Он отметил, что СКО занимает одно из ведущих мест в Казахстане по общему уровню смертности, имеет один из самых низких показателей продолжительности жизни.

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