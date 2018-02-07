В принадлежавшем экс-главе «Шымкентпиво» Тохтару Тулешову коттедже разместили художественную школу

CA-NEWS (KZ) - В одном из коттеджей, конфискованных у олигарха Тохтара Тулешова, разместили художественную школу, сообщают казахстанские сми. Занятия в нем проходят больше месяца. Каждый день сюда приезжают более 500 детей. Здесь их учат рисовать, создавать скульптуры, работать с компьютерными графическими редакторами и знакомят с историей искусства и дизайна.

"Раньше мы занимались в маленьком корпусе одной из школ города. Теперь переехали в такие просторные хоромы. С переездом у нас во много раз увеличилась посещаемость. И нам опять не хватает места. Так как здесь спальный район, многие родители после школы приводят своих детей к нам", - говорит директор художественной школы Шымкента Тояш Оразова.

Будущее второго коттеджа и дворца пока не определено. Так, в доме, в котором ранее проживал старший сын Тулешова Толеген, все входы опечатаны, а двери закрыты на замки. Сколько еще будет простаивать этот объект - неясно. Как выяснилось, в отделе жилищных отношений областного центра столкнулись со сложностями при оформлении бумаг.

"Сейчас готовятся документы. Техпаспорт на дом, госакты. То есть все документы по-новому регистрируются. Так как в имеющихся документах даже площадь домов была указана неправильно. Фактическая площадь там намного больше, два-три участка соединены, поэтому все документы нам приходится переделывать", - сказала заместитель руководителя отдела жилищных отношений Шымкента Гульнара Аширбаева.

Своей участи ждет и дворец культуры "Фосфорник". Его Тулешов заложил в банк. Когда-то дворец был до отказа забит детьми. Здесь были кружки, школа танцев, тренажерные залы. А еще на сцене дворца выступали артисты - обязательно народные или заслуженные. Проводились грандиозные вечера и сейшены. Сегодня дворец окончательно заброшен. Вокруг - гнетущая тишина, осколки разбитых стекол, разваливающаяся облицовка, гниющие окна и граффити.

Даже старожилы микрорайона предпочитают вечерами обходить эту территорию стороной. Что будет с дворцом, точно никто говорить не решается.

Тохтар Тулешов был задержан 30 января 2016 года в ходе проведения спецоперации в Шымкенте. По данным КНБ, он вынашивал план по насильственному свержению власти в Казахстане, который предусматривал дестабилизацию обстановки в стране путем организации акций протеста и массовых беспорядков. В ноябре 2016 года Тулешов был приговорен к 21 году лишения свободы. Суд постановил конфисковать в доход государства денежные средства, движимое и недвижимое имущество осужденного. Это десятки машин, дома, земельные участки, денежные средства и ювелирные изделия.



