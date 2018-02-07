Трамп назвал иммиграционные законы США «самыми глупыми в мире»

CA-NEWS (CA) - Президент США Дональд Трамп заявил, что американские законы об иммиграции являются «самыми глупыми в мире». С такими словами он выступил во время круглого стола с представителями правоохранительных органов по теме борьбы с организованной преступной группировкой MS-13, сообщает газета The New York Times.

«Ни одна другая страна мира не имеет таких глупых законов, как у нас, когда речь идет об иммиграции», - сказал он.

По словам Трампа, тысячи членов банд были арестованы и депортированы, но некоторые вернулись. Он отметил, что ситуация не улучшится, пока США не изменят свое иммиграционное законодательство.

Американский лидер также распорядился создать в Штатах национальный центр по отбору иммигрантов и соискателей визы США. Об этом говорится в меморандуме Трампа, опубликованном на сайте Белого дома.

В меморандуме отмечается, что правительству нужно улучшить работу министерств и управлений исполнительной власти США, которые «ведут координацию и используют разведданые для того, чтобы определять лица, угрожающие национальной безопасности».