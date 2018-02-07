РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  8 февраля 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт анализ и комментарии жизнь в Центральной Азии
Трамп назвал иммиграционные законы США «самыми глупыми в мире»

CA-NEWS (CA) - Президент США Дональд Трамп заявил, что американские законы об иммиграции являются «самыми глупыми в мире». С такими словами он выступил во время круглого стола с представителями правоохранительных органов по теме борьбы с организованной преступной группировкой MS-13, сообщает газета The New York Times.

«Ни одна другая страна мира не имеет таких глупых законов, как у нас, когда речь идет об иммиграции», - сказал он.

По словам Трампа, тысячи членов банд были арестованы и депортированы, но некоторые вернулись. Он отметил, что ситуация не улучшится, пока США не изменят свое иммиграционное законодательство.

Американский лидер также распорядился создать в Штатах национальный центр по отбору иммигрантов и соискателей визы США. Об этом говорится в меморандуме Трампа, опубликованном на сайте Белого дома.

В меморандуме отмечается, что правительству нужно улучшить работу министерств и управлений исполнительной власти США, которые «ведут координацию и используют разведданые для того, чтобы определять лица, угрожающие национальной безопасности».

print
Комментарии
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь
Who is Who о нас Реклама



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com
×