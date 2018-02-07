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  8 февраля 2018
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Страны Европы и Юго-Восточной Азии проявляют заинтересованность в импорте казахстанского угля
Предыстория: Минэнерго РК предлагает пересмотреть схемы отгрузки угля

CA-NEWS (KZ) - Страны Европы и Юго-Восточной Азии проявляют заинтересованность в импорте казахстанского угля. Об этом стало известно 7 февраля во время поездки министра энергетики Каната Бозумбаева в Павлодарскую область.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в ходе поездки представители министерства и акимата области посетили угольные разрезы Экибастузского угольного бассейна: ТОО «Майкубен-Вест», ТОО «Богатырь комир» и «Восточный».

Затем в акимате города Экибастуз состоялось совещание по вопросам объемов добычи угля и развития угледобывающих предприятий страны, где глава ведомства отметил, что отсутствие надлежащего контроля над поставками угля для коммунально-бытовых нужд и населению при аномально-низких температурах продемонстрировал неготовность ряда регионов.

«Вопросы обеспечения углем населения находятся в компетенции местных исполнительных органов. Задача угледобывающих предприятий совместно с АО НК «Қазақстан Темір Жолы» - обеспечить полные и своевременные поставки угля коммунально-бытовому сектору и населению», - сказал К.Бозумбаев.

По его словам, министерство продолжает расширять экспортные поставки путем обеспечения недискриминационного доступа к транспортной инфраструктуре и портам государств-членов ЕАЭС. Расширен экспорт в Финляндию и Японию, проявляют заинтересованность страны Европы и Юго-Восточной Азии.

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