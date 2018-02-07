В Таджикистане лица, достигшие 30-лет, могут избираться президентом

CA-NEWS (TJ) - Лица, достигшие 30-летнего возраста в Таджикистане, отныне могут избираться президентом или членом верхней палаты парламента страны.

Маджлиси намояндагон (нижняя палата парламента) Таджикистана одобрил сегодня поправки в законы республики «О выборах президента Республики Таджикистан» и «О выборах Маджлиси Оли Республики Таджикистан».

Поправки коснулись возрастного ценза, согласно которым отныне лица, достигшие 30 лет, могут избираться президентом страны или членом верхней палаты парламента Таджикистана.

В закон «О выборах президента» также внесена поправка, согласно которой задержание или арест официально зарегистрированного кандидата в президенты возможен только с согласия Центризбиркома республики.

Кроме того, по новым нормам указанного закона, запрещается финансирование президентских выборов со стороны зарубежных государств, организаций и физических лиц.

Принятые поправки в закон «О выборах в парламент» устанавливают норму, согласно которой кандидат в депутаты нижней палаты парламента Таджикистана в обязательном порядке должен проживать на территории страны в течение последних пяти лет. Для кандидата в члены верхней палаты парламента это срок составляет семь лет.

Кроме этого, кандидаты в депутаты и сенаторы Таджикистана могут добровольно выйти из предвыборной гонки за десять дней до выборов, ранее данный срок составлял семь суток.

Принятые поправки дают местным органам государственной власти возможность образовать и утвердить состав участковых избирательных комиссий, сообщают таджикские сми.