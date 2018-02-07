Угледобывающие компании Казахстана за январь добыли 9,3 млн тонн угля

CA-NEWS (KZ) - Угледобывающие компании Казахстана за январь добыли 9,3 млн тонн угля, сообщает пресс-служба Министерства энергетики.

По данным ведомства, ряд предприятий увеличили объемы добычи угля по сравнению с январем 2017 года:

- ТОО «Богатырь Комир» - на 222,1 тыс. тонн больше или 106% аналогичного периода 2017 года;

- АО «Каражыра» - на 76,1 тыс. тонн больше или 111,8%;

- разрез «Восточный» - на 71,9 тыс. тонн больше или 105,2%;

- ТОО «Шубарколь Премиум» - на 35 тыс. тонн больше или 136,4%.

За месяц на энергетику отгружено 6,7 млн тонн, на коммунально-бытовые нужды и населению - 838,6 тыс. тонн.

С начала февраля, по оперативным данным, добыто 1,9 млн тонн угля. Отгружено на энергетику – 1,5 млн тонн, на коммунально-бытовые нужды и населению – 225,6 тыс. тонн, экспортировано 343,1 тыс. тонн угля.