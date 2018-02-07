Четыре человека погибли, 60 пропали без вести в результате землетрясения на Тайване

CA-NEWS (CA) - После мощного землетрясения вблизи тайваньского города Хуалянь минувшей ночью, которое унесло жизни по меньшей мере четырех человек, спасатели в среду продолжают разбирать завалы разрушенных зданий в поисках примерно 60 пропавших без вести, сообщает Reuters.

В результате землетрясения магнитудой 6,4, которое произошло в окрестностях прибрежного города во вторник около полуночи по местному времени, также пострадали 243 человека, сообщили официальные лица.

По словам мэра Хуаляня Фу Куньци, пропавшими без вести сейчас числятся примерно 60 человек. Ранее сообщалось, что неизвестна судьба около 150 человек.

Многие из них, предположительно, остаются внутри зданий, которые были частично или полностью разрушены вследствие подземных толчков, зафиксированных примерно в 22 километрах к северо-востоку от Хуаляня на восточном побережье Тайваня.

Два человека оказались заблокированы в здании одного из отелей, которое получило серьезные повреждения.

Среди пропавших без вести граждане Китая, Чехии, Японии, Сингапура и Южной Кореи.

Поисково-спасательные работы продолжаются.

Правительство сообщило, что в ближайшие две недели на острове могут быть повторные толчки магнитудой не менее 5,0. Сегодня в районе ощущаются афтершоки.

Тайвань, самоуправляемый остров, который Китай считает частью своей территории, находится на стыке двух тектонических плит, и там нередко регистрируются сейсмические явления. В воскресенье неподалеку от того же города Хуалянь произошло землетрясение магнитудой 6,4.

В 2016 году жертвами землетрясения на юге Тайваня стали 100 человек. В 1999 году на острове произошло землетрясение магнитудой 7,6, в результате которого погибли более 2.000 человек.