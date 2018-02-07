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  8 февраля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Таджикистане ввели на 2 года мораторий на проверки предпринимательства

CA-NEWS (TJ) - Нижняя палата парламента Таджикистана сегодня поддержала инициативу президента Эмомали Рахмона об объявлении двухлетнего моратория на все виды проверок на субъектах производственного предпринимательства.

"Чтобы упразднить безосновательные повторные проверки и создать благоприятный климат для развития производственного предпринимательства, президент подписал соответствующий указ еще 16 января текущего года", — заявил глава Госкомимущества Таджикистана Фаррух Хамрализода.

Таким образом предприниматели, занимающиеся производством, освобождаются от всех видов проверок за исключением плановых, проводимых Агентством по борьбе с коррупцией, Национальным банком, Генеральной прокуратурой, Счетной палатой и Налоговым комитетом.

Предполагается, что данная мера поможет поддержать производственное предпринимательство и увеличить промышленный и экспортный потенциал, а также снизить количество проверок, сообщает Sputnik-Таджикистан.

Хамрализода подчеркнул, что после принятия закона "О моратории" в Таджикистане будет создан специальный реестр субъектов предпринимательства в производственных сферах.

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