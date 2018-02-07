Морозы в Казахстане отступают, - прогноз погоды на 8-10 февраля
CA-NEWS (KZ) - Морозы в Казахстане отступают, сообщает РГП «Казгидромет».
По данным синоптиков, обширный антициклон, определяющий погоду в республике, начинает медленно отступать на Западную Сибирь, с ним уйдут и морозы. На смену ему над северо-западными районами Казахстана формируется высотный циклон. Поэтому в ближайшие двое суток, 8-10 февраля, в большинстве областей ожидается погода без осадков.
10 февраля ситуация изменится, под влиянием высотного циклона в северо-западных, северных и центральных областях, местами ожидается снег, метель, порывистый ветер 15-20м/с.
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