Морозы в Казахстане отступают, - прогноз погоды на 8-10 февраля

CA-NEWS (KZ) - Морозы в Казахстане отступают, сообщает РГП «Казгидромет».

По данным синоптиков, обширный антициклон, определяющий погоду в республике, начинает медленно отступать на Западную Сибирь, с ним уйдут и морозы. На смену ему над северо-западными районами Казахстана формируется высотный циклон. Поэтому в ближайшие двое суток, 8-10 февраля, в большинстве областей ожидается погода без осадков.

10 февраля ситуация изменится, под влиянием высотного циклона в северо-западных, северных и центральных областях, местами ожидается снег, метель, порывистый ветер 15-20м/с.