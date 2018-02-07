США потратят на военную операцию в Афганистане в 2018 году $45 млрд

CA-NEWS (CA) - Затраты США на военную операцию в Афганистане в 2018 году составят $45 млрд, заявил на слушаниях в сенате помощник министра обороны Соединенных Штатов Рэндалл Шрайвер, сообщает издание The Hill.

Эта сумма включает в том числе расходы на американскую армию в Афганистане в размере $13 млрд, расходы на афганских военных — $5 млрд, а также $780 млн на экономическую помощь и логистические нужды. Оставшаяся сумма — это материально-техническая поддержка, уточнил Шрайвер.

В свою очередь, сенаторы возмутились такими крупными затратами только за один год и спросили первого заместителя государственного секретаря США Джона Салливана, не намерена ли администрация американского президента Дональда Трампа посадить талибов и афганские власти за стол переговоров, чтобы завершить войну, которая длится уже 17 лет.

«Я понимаю, что это самая долгая американская война, однако наши интересы безопасности в Афганистане, в регионе достаточно значительны, чтобы поддерживать афганское правительство в его борьбе с талибами», - цитирует издание Салливана.

По его словам, пока вступать в переговоры с талибами желания нет из-за терактов, которые они осуществляют в столице Афганистана. При этом он подчеркнул, что американское правительство всячески поддерживает власти Афганистана и выразил надежду на то, что все же удастся сесть за стол переговоров с той частью талибов, «которая не взрывает мужчин, женщин и детей на улицах Кабула».​

В начале февраля министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что США не намерены увеличивать военный контингент в Афганистане.

В конце августа 2017 года президент США Дональд Трамп обнародовал новую стратегию в Афганистане, которая предусматривала увеличение американского контингента в стране на 4 тыс. человек. В Афганистане находятся на самом деле порядка 11 тыс. американских военных.