В Администрации президента РК сменился заведующий общим отделом
CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев освободил Мирболата Жакыпова Мирболат от должности заведующего общим отделом Администрации президента РК в связи с переходом на другую работу. Об этом сообщает пресс-служба Акорды.
Вместо него другим распоряжением главой общего отдела назначен Бакытжан Темирболат.
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