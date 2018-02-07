В Администрации президента РК сменился заведующий общим отделом

CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев освободил Мирболата Жакыпова Мирболат от должности заведующего общим отделом Администрации президента РК в связи с переходом на другую работу. Об этом сообщает пресс-служба Акорды.

Вместо него другим распоряжением главой общего отдела назначен Бакытжан Темирболат.