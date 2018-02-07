В Таджикистане выпустят рекомендательную книгу об этике ношения одежды

CA-NEWS (TJ) - Министерство культуры Таджикистана в ближайшие дни выпустит рекомендательную книгу об этике ношения одежды,сообщает Авеста со ссылкой на министра культуры Шамсиддина Орумбекзоду.

По словам министра, инициаторами разработки данной рекомендательной книги являются министерство культуры, министерство образования и науки, комитета по делам молодежи и женщин и семьи.

«Целью данной инициативы является показ наших национальной культуры, наших национальных и исторических ценностей, чтобы мы достойно представляли нашу страну, где бы мы не находились», – отметил Ш.Орумбекзода.

По словам министра, в книге, которая носит рекомендательный характер, учтены, как национальные, так и европейские виды одежды

«Хочу отметить, что тут нет речи о единой форме одежды, или об обязательном ношении какой-либо одежды. Книга носит рекомендательный характер и в ней приведены множество примеров национальной одежды», – пояснил глава Минкультуры.

«Во всем мире существуют определенные стереотипы ношения одежды, в чем нужно ходить в театр, на свадьбу, в спортклуб, или на рыбалку. Необходимо соблюдать этику ношения одежды, о чем есть в книге», – отметил Ш.Орумбекзода.

По его словам, в книге приводятся примеры ношения одежды не только для женщин, но и для мужчин. «Иногда, можно заметить мужчин в спортзале в галстуках, или наоборот мужчин в зале заседаний в спортивных костюмах. В каждом нашем поведении должна быть этика, в том числе в вопросе ношения одежды», – подчеркнул глава Минкультуры.

«Еще раз подчеркиваю, что ни о каком принуждении или запрете в данной рекомендации по этике ношения одежды речи не идет, – закрыл тему министр.