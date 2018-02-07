Суд Москвы отменил референдум об установке памятника Исламу Каримову

CA-NEWS (UZ) - Замоскворецкий суд Москвы запретил проведение референдума в день президентских выборов 18 марта 2018 года, одним из вопросов которого могла стать установка памятника первому президенту Узбекистана Исламу Каримову, передает ТАСС.

«Суд решил признать незаконным и отменить решение депутатов муниципального округа Якиманка "Об инициативе проведения местного референдума на территории муниципального округа Якиманка". На решение [суда] может быть подана жалоба в течение 10 дней с момента принятия решения в окончательной форме», – сказала судья Нелли Рубцова.

Согласно данным официального сайта муниципального округа Якиманка, депутаты округа 25 января приняли решение о проведении местного референдума 18 марта и вынесении на него вопроса об установке памятника первому президенту Узбекистана Исламу Каримову и установке фонтана в сквере Каримова. На референдум также планировалось вынести вопрос об ограничении предельной высотности строительства на территории Якиманки (30 метров).

Глава муниципального округа Андрей Морев по завершении заседания суда сообщил о намерении оспаривать решение.