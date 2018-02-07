Суд Москвы отменил референдум об установке памятника Исламу Каримову

- Узбекистан, общество
- 17:53, 07 февраля 2018
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|Предыстория: В Москве депутаты предлагают организовать опрос граждан о памятнике Исламу Каримову
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CA-NEWS (UZ) - Замоскворецкий суд Москвы запретил проведение референдума в день президентских выборов 18 марта 2018 года, одним из вопросов которого могла стать установка памятника первому президенту Узбекистана Исламу Каримову, передает ТАСС.
«Суд решил признать незаконным и отменить решение депутатов муниципального округа Якиманка "Об инициативе проведения местного референдума на территории муниципального округа Якиманка". На решение [суда] может быть подана жалоба в течение 10 дней с момента принятия решения в окончательной форме», – сказала судья Нелли Рубцова.
Согласно данным официального сайта муниципального округа Якиманка, депутаты округа 25 января приняли решение о проведении местного референдума 18 марта и вынесении на него вопроса об установке памятника первому президенту Узбекистана Исламу Каримову и установке фонтана в сквере Каримова. На референдум также планировалось вынести вопрос об ограничении предельной высотности строительства на территории Якиманки (30 метров).
Глава муниципального округа Андрей Морев по завершении заседания суда сообщил о намерении оспаривать решение.