Пропавший в Петербурге 11-летний мальчик из Узбекистана найден мертвым
- Узбекистан, происшествия
- 17:56, 07 февраля 2018
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CA-NEWS (UZ) - В Петербурге нашли тело 11-летнего мальчика из Узбекистана. Ранее ребенка объявили пропавшим. Его искали полиция и волонтеры.
Как сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета, заявление о пропаже ребенка подал его отец, уроженец Узбекистана. Мужчина рассказал, что 26 января сын ушел из дома на прогулку, после этого школьника не видели.
Стражи порядка задержали 22-летнего гражданина Киргизии Дастонбека Жалилова (мужа старшей сестры мальчика) и 39-летнюю мать ребенка. Их по решению суда заключили под стражу.
Жалилов дал показания, в ходе проверки которых тело мальчика нашли на пустыре у дома 101 корпус 5 по Витебскому проспекту. Есть признаки насильственной смерти. Следователи продолжают проверку.
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