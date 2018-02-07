Пропавший в Петербурге 11-летний мальчик из Узбекистана найден мертвым

CA-NEWS (UZ) - В Петербурге нашли тело 11-летнего мальчика из Узбекистана. Ранее ребенка объявили пропавшим. Его искали полиция и волонтеры.

Как сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета, заявление о пропаже ребенка подал его отец, уроженец Узбекистана. Мужчина рассказал, что 26 января сын ушел из дома на прогулку, после этого школьника не видели.

Стражи порядка задержали 22-летнего гражданина Киргизии Дастонбека Жалилова (мужа старшей сестры мальчика) и 39-летнюю мать ребенка. Их по решению суда заключили под стражу.

Жалилов дал показания, в ходе проверки которых тело мальчика нашли на пустыре у дома 101 корпус 5 по Витебскому проспекту. Есть признаки насильственной смерти. Следователи продолжают проверку.