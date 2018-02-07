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  8 февраля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Узбекистане сняли запрет на фотографирование зданий

CA-NEWS (UZ) - Туристам, посещающим Узбекистан, разрешат свободно фотографировать и снимать на видео общественные места, исторические памятники и архитектурные сооружения. Об этом говорится в постановлении президента Узбекистана Шавката Мирзиёева «О мерах по развитию въездного туризма».

В документе предусмотрены и исключения. Список объектов, на которые это разрешение не распространяется, будет утвержден законодательно. При этом на сооружениях, попавших в перечень, должны быть установлены указатели о запрете всех видов съемок.

Кроме того, иностранные творческие группы смогут временно ввозить и использовать на территории республики беспилотные летательные аппараты, включая дроны. Это разрешение распространяется только на подготовку фото- и видеоматериалов о туристском потенциале страны.

Разрешение на ввоз беспилотников будет выдаваться по заявкам Государственного комитета по развитию туризма, Министерства культуры Республики Узбекистан и Национального агентства «Узбеккино». Его проект должен быть разработан в двухмесячный срок.

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