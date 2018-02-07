Экс-замглавы МИД России Алексей Бородавкин назначен послом в Казахстане

CA-NEWS (KZ) - Президент России Владимир Путин назначил Алексея Бородавкина послом РФ в Казахстане. Об этом сообщается на официальном интернет-портале правовой информации РФ.

А.Бородавкин родился 10 декабря 1950 года.

В 1973 году окончил Московский государственный институт международных отношений МИД СССР. Владеет английским и китайским языками.

В 1973-1975 годах служил Вооруженных силах СССР.

На дипломатической службе с 1975 года. Занимал различные дипломатические должности в центральном аппарате и за рубежом (Таиланд, Словакия, Австрия).

В 1993-1997 годах — советник, советник-посланник, заместитель постоянного представителя России при ЭСКАТО посольства РФ в Таиланде.

В 1998-1999 годах — заместитель директора Первого департамента стран СНГ МИД России.

В 1999-2002 годах — директор Четвертого департамента стран СНГ МИД России.

С 14 августа 2002 по 9 апреля 2004 года — посол РФ в Словакии.

С 9 апреля 2004 по 26 марта 2008 года — постоянный представитель Российской Федерации при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в Вене, Австрия.

С 26 марта 2008 по 5 декабря 2011 года — заместитель министра иностранных дел России.

С 5 декабря 2011 года по 31 января 2018 года — постоянный представитель Российской Федерации при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве и постоянный представитель при Конференции по разоружению в Женеве по совместительству.

Ранее должность посла занимал Михаил Бочарников. В связи с завершением его дипломатической миссии 24 января с ним встретился президент РК Нурсултан Назарбаев. Он наградил М.Бочарникова орденом «Достык».