Н.Назарбаев и С.Жээнбеков обсудили перспективы двустороннего сотрудничества

CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 7 февраля переговорил по телефону с президентом Кыргызстана Сооронбаем Жээнбековым.

Как сообщает пресс-служба Акорды, они обсудили текущее состояние и перспективы двустороннего сотрудничества, а также взаимодействие двух стран в рамках Евразийского экономического союза.

Главы государств обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня.

Кроме того, они рассмотрели график предстоящих встреч.