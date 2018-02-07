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  8 февраля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Н.Назарбаев и С.Жээнбеков обсудили перспективы двустороннего сотрудничества

CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 7 февраля переговорил по телефону с президентом Кыргызстана Сооронбаем Жээнбековым.

Как сообщает пресс-служба Акорды, они обсудили текущее состояние и перспективы двустороннего сотрудничества, а также взаимодействие двух стран в рамках Евразийского экономического союза.

Главы государств обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня.

Кроме того, они рассмотрели график предстоящих встреч.

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