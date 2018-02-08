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  8 февраля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В департаменте СНГ МИД РФ рассказали о заинтересованности США в военном сотрудничестве со странами Центральной Азии
Предыстория: Глава МИД России указал на стремление США злоупотребить форматом «С5+1» в Центральной АзииПродолжение: В Нью-Йорке прошла встреча глав МИД стран Центральной Азии и США в формате «С5+1»

CA-NEWS (UZ) - Вашингтон заинтересован в основном развивать военное сотрудничество со странами Центральной Азии, социально-экономическое направление играет второстепенную роль, заявил в интервью РИА Новости директор Третьего департамента СНГ МИД РФ Александр Стерник.

«Как вытекает из новой стратегии безопасности США, американцев в основном интересует расширение военного сотрудничества со странами Центральной Азии. Социально-экономический сюжет, по сути, «задвигается», за исключением, пожалуй, темы доступа к сырьевым ресурсам. Вряд ли, такой подход интересен тому же Казахстану, вставшему на путь модернизационного рывка. То же можно сказать об остальных участниках американской группы «С5+1», - заявил Стерник.

При этом он подчеркнул, что Россия в этих условиях «не должна почивать на лаврах, а оставаться в тонусе».

«Предлагать привлекательные проекты, работать над конкурентоспособностью наших транспортных коридоров, совместно производить современную и качественную продукцию. Уверен, что свежую струю в интеграцию добавит российское председательство в ЕАЭС. Мы предлагаем ряд стратегических инициатив. Их цель – обеспечить подлинную «безбарьерность» общего рынка, нарастить цифровой компонент экономик, повысить престиж союза как «звена» евразийского всеобъемлющего партнерства. Наблюдаемый рост российской экономики становится «двигателем» этого процесса. Отдачу скоро почувствуют все наши партнеры», - уверен дипломат.

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