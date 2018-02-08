РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  8 февраля 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт анализ и комментарии жизнь в Центральной Азии
В Брюсселе страны Центральной Азии представили проекты по охране окружающей среды и изменению климата

CA-NEWS (KZ) - В Брюсселе (Бельгия) прошло совещание рабочей группы Европейский Союз – Центральная Азия по охране окружающей среды и изменению климата, сообщает пресс-служба Министерства по инвестициям и развитию Казахстана.

По данным ведомства, в ходе совещания рассмотрены задачи и перспективы развития экологической политики, намечены пути улучшения доступа стран Центральной Азии к финансированию международными финансовыми учреждениями (МФУ), представлены проекты стран ЦА в сфере водоснабжения, энергоэффективности, охраны окружающей среды и управления отходами для рассмотрения МФУ.

С казахстанской стороны в мероприятии приняли участие представители Министерства иностранных дел, Министерства энергетики, АО «КазЦентр ЖКХ» и Экофорума НПО РК.

Директор департамента привлечения инвестиций и ГЧП АО «КазЦентр ЖКХ» Макка Жаркинбаева рассказала о планах компании по развитию международного сотрудничества, поиску альтернативных источников финансирования и созданию Фонда прямых инвестиций зеленых технологий и модернизации ЖКХ, а также о принципах финансирования проектов в сфере водоснабжения, энергоэффективности, охраны окружающей среды и управления отходами в Казахстане.

По ее словам, в настоящее время АО «КазЦентр ЖКХ» проводит работу по налаживанию сотрудничества с зарубежными компаниями и международными финансовыми организациями с целью повышения инвестиционной привлекательности инфраструктурно-жилищного комплекса республики, привлечения внебюджетных инвестиций и развития государственно-частного партнерства.

Следующее совещание рабочей группы ЕС-ЦА по охране окружающей среды и изменению климата состоится в июне в Ташкенте (Узбекистан).

print
Комментарии (1)
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь
Нет аватара
Hendrix
11:45, 08 февраля 2018
прошу прощения - а почему в заголовке написано, что представили проекта, а внутри ни слова о том, какие проекты были представлены?
Who is Who о нас Реклама



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com
×