В Брюсселе страны Центральной Азии представили проекты по охране окружающей среды и изменению климата

CA-NEWS (KZ) - В Брюсселе (Бельгия) прошло совещание рабочей группы Европейский Союз – Центральная Азия по охране окружающей среды и изменению климата, сообщает пресс-служба Министерства по инвестициям и развитию Казахстана.

По данным ведомства, в ходе совещания рассмотрены задачи и перспективы развития экологической политики, намечены пути улучшения доступа стран Центральной Азии к финансированию международными финансовыми учреждениями (МФУ), представлены проекты стран ЦА в сфере водоснабжения, энергоэффективности, охраны окружающей среды и управления отходами для рассмотрения МФУ.

С казахстанской стороны в мероприятии приняли участие представители Министерства иностранных дел, Министерства энергетики, АО «КазЦентр ЖКХ» и Экофорума НПО РК.

Директор департамента привлечения инвестиций и ГЧП АО «КазЦентр ЖКХ» Макка Жаркинбаева рассказала о планах компании по развитию международного сотрудничества, поиску альтернативных источников финансирования и созданию Фонда прямых инвестиций зеленых технологий и модернизации ЖКХ, а также о принципах финансирования проектов в сфере водоснабжения, энергоэффективности, охраны окружающей среды и управления отходами в Казахстане.

По ее словам, в настоящее время АО «КазЦентр ЖКХ» проводит работу по налаживанию сотрудничества с зарубежными компаниями и международными финансовыми организациями с целью повышения инвестиционной привлекательности инфраструктурно-жилищного комплекса республики, привлечения внебюджетных инвестиций и развития государственно-частного партнерства.

Следующее совещание рабочей группы ЕС-ЦА по охране окружающей среды и изменению климата состоится в июне в Ташкенте (Узбекистан).