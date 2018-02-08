Житель Карагандинской области спас при пожаре трех детей

CA-NEWS (KZ) - Житель Карагандинской области спас из огня трех детей.

По данным пресс-службы Департамента по чрезвычайным ситуациям области, 7 февраля в 13:57 поступило сообщение о пожаре в пятиэтажном жилом доме в 12 микрорайоне города Караганда.

До приезда противопожарной службы сосед Тахир Закизьянов скинул на улицу ковер, который соседи растянули для страховки. Затем он со своего балкона поднялся на балкон горевшей квартиры и дотянулся до окна, за которым плакали дети.

Взяв на руки девочку, 2016 года рождения, мужчина передал ее своей супруге, которая ждала на балконе 3 этажа. Еще двух мальчиков-близнецов, 2011 года рождения, которых Т.Закизьянов вытащил из горящей квартиры через окно, супруга не смогла принять, боясь не удержать. Тогда мужчина принял решение сбросить мальчишек на растянутый ковер.

Дети не пострадали, они были доставлены в больницу с предварительным диагнозом отравление угарным газом легкой степени, но после осмотра были отпущены домой, отмечают в ДЧС.

Позже пожарные эвакуировали 15 жителей подъезда, в том числе двух детей. Общая площадь горения составила 20 кв.м. Пожар был ликвидирован в 14:48. В тушении были задействованы 33 человек и 7 единиц техники.

Предварительная причина пожара – детская шалость с огнем.

Департамент по ЧС области намерен направить ходатайство о награждении и поощрении Т.Закизьянова за спасение детей при пожаре.