Таджикистан от имени СНГ дал добро на условия пребывания БКБОП на территории России

CA-NEWS (TJ) - В МВД России состоялась церемония подписания Соглашения между Правительством Российской Федерации и Содружеством Независимых Государств об условиях пребывания на территории России Бюро по координации борьбы с организованной преступностью (БКБОП) и иными опасными видами преступлений на территории государств – участников СНГ.

Подписали соглашение от имени РФ министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Владимир Колокольцев, а от имени СНГ - министр внутренних дел Таджикистана генерал-полковник милиции Рамазон Рахимзода, сообщает официальный сайт МВД Таджикистана.

Данный международный договор закрепляет правовой статус нахождения Бюро на территории Российской Федерации и способствует созданию надлежащих условий для его деятельности.

Стороны отметили важность произошедшего события, а затем обсудили актуальные вопросы сотрудничества в правоохранительной сфере.

Внимание было уделено подготовке к очередному заседанию Совета министров внутренних дел государств – участников СНГ и заседанию Объединенной коллегии министерств внутренних дел Российской Федерации и Республики Таджикистан, сообщает АП.

Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на территории государств – участников СНГ является постоянно действующим межгосударственным органом, предназначенным для обеспечения эффективного взаимодействия министерств внутренних дел и госорганов государств – участников СНГ в борьбе с организованной преступностью, терроризмом, незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и иными опасными видами преступлений. Также Бюро выполняет функции секретариата Совета министров внутренних дел государств – участников СНГ.