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  8 февраля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Ашхабаде представили Кубок мира FIFA

CA-NEWS (TM) - В Международный аэропорт Ашхабада специальным рейсом прибыли представители Международной федерации футбольных ассоциаций (FIFA), которые впервые привезли в Туркменистан Кубок мира FIFA, сообщает госинформагентство.

кубок

Каждые четыре года перед очередным Чемпионатом Кубок «путешествует» по странам и континентам, давая возможность любителям футбола увидеть знаменитый трофей.

Встретить гостей собрались уполномоченные представители Министерства иностранных дел нашей страны, Министерства спорта и молодёжной политики, Федерации футбола Туркменистана, Национального олимпийского комитета.

Затем делегация направилась в торгово-развлекательный центр «Беркарар», где предстояла официальная презентация Кубка мира FIFA. Предварили презентацию выступления чемпиона мира по футболу Кристиана Карембё, представителей FIFA, Федерации футбола Туркменистана, а также директора ХО «Туркменистан Кока-Кола Боттлерс» Гоктуга Гозутока.

Затем представитель FIFA вручил главе Федерации футбола Туркменистана в подарок копию Кубка мира FIFA.

По окончании церемонии фотографирования гости отбыли в Международный аэропорт Ашхабада, чтобы продолжить мировое турне.

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