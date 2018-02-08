С 2019 года в общеобразовательных школах Казахстана появится новый предмет

CA-NEWS (KZ) - С 2019 года в общеобразовательных школах Казахстана будет внедрен новый предмет «Основы предпринимательства и бизнеса». Об этом 7 февраля на пресс-конференции в Астане сообщил директор департамента развития человеческого капитала Национальной палаты предпринимателей «Атамекен» Олжас Ордабаев.

По его словам, НПП инициировала включение в школьную программу 10-11 классов предмета «Основы предпринимательства и бизнеса». Министерство образования и науки поддержало предложение.

«Предмет будет внедрен 2019 году на элективной основе, программа рассчитана на 2 урока в неделю. При составлении программ использован опыт международных программ по обучению предпринимательству в школах, а также опыт и наработки проекта «Бастау Бизнес». Программа основана на принципах геймификации и изучении бизнес-кейсов — это 40% теория, 15% кейсы, 45% практические задания в игровой форме», - сообщил представиель палаты.

Он добавил, что учебник для 10 класса уже подготовлен, разрабатывается учебник для 11 класса. В написании учебника участвовали бизнесмены, предприниматели подготовили главы, темы учебника, сами школьники-участники пилотного проекта участвовали в фокус-группах по подготовке учебника. Он написан простым, доступным языком, считают разработчики.

В 2018 году начнется обучение будущих преподавателей предмета.

Предмет, по мнению инициаторов, направлен не только на подготовку будущих предпринимателей, но и будет способствовать развитию критического мышления, навыков руководства, принятию важных решений.