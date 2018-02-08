РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  8 февраля 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт анализ и комментарии жизнь в Центральной Азии
С 2019 года в общеобразовательных школах Казахстана появится новый предмет

CA-NEWS (KZ) - С 2019 года в общеобразовательных школах Казахстана будет внедрен новый предмет «Основы предпринимательства и бизнеса». Об этом 7 февраля на пресс-конференции в Астане сообщил директор департамента развития человеческого капитала Национальной палаты предпринимателей «Атамекен» Олжас Ордабаев.

По его словам, НПП инициировала включение в школьную программу 10-11 классов предмета «Основы предпринимательства и бизнеса». Министерство образования и науки поддержало предложение.

«Предмет будет внедрен 2019 году на элективной основе, программа рассчитана на 2 урока в неделю. При составлении программ использован опыт международных программ по обучению предпринимательству в школах, а также опыт и наработки проекта «Бастау Бизнес». Программа основана на принципах геймификации и изучении бизнес-кейсов — это 40% теория, 15% кейсы, 45% практические задания в игровой форме», - сообщил представиель палаты.

Он добавил, что учебник для 10 класса уже подготовлен, разрабатывается учебник для 11 класса. В написании учебника участвовали бизнесмены, предприниматели подготовили главы, темы учебника, сами школьники-участники пилотного проекта участвовали в фокус-группах по подготовке учебника. Он написан простым, доступным языком, считают разработчики.

В 2018 году начнется обучение будущих преподавателей предмета.

Предмет, по мнению инициаторов, направлен не только на подготовку будущих предпринимателей, но и будет способствовать развитию критического мышления, навыков руководства, принятию важных решений.

print
Комментарии
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь
Who is Who о нас Реклама



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com
×