Министр внешней торговли Узбекистана посетит Кыргызстан

CA-NEWS (UZ) - Министр внешней торговли Узбекистана Жамшид Ходжаев 8-9 февраля посетит с официальным визитом Кыргызстан. Об этом сообщила пресс-служба министерства.

Целью визита станет обсуждение вопросов дальнейшего наращивания двустороннего торгово-экономического сотрудничества.

Наряду с межправительственными переговорами в рамках визита запланированы встречи представителей частного сектора обеих сторон, посещение предприятий, а также ряд других мероприятий, нацеленных на ускорение реализации совместных проектов по кооперации и торговым контрактам.

Сегодня, 8 февраля Ходжаев намерен провести переговоры с министром экономики Кыргызстана Артемом Новиковым.

Министр внешней торговли ознакомится с работой предприятий в Сокулукском и Иссык-Атинском районах Чуйской области.

Вместе с тем запланированы мероприятия в Ошской области, в том числе в приграничной зоне с целью проработки вопросов развития приграничной торговли.

По данным Министерства внешней торговли, в 2017 году товарооборот между двумя странами увеличился более чем на $86 млн. и составил $253,9 млн.

Основными позициями экспорта Узбекистана в Кыргызстан являются природный газ, текстильная, а также свежая и переработанная плодоовощная продукция.