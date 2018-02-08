Узбекистан намерен втрое увеличить поставки овощей и фруктов в Россию

CA-NEWS (UZ) - В Министерстве внешней торговли Узбекистана на днях прошла встреча с заместителем министра сельского хозяйства Российской Федерации Сергеем Левиным.

Как сообщила пресс-служба министерства, в ходе встречи С.Левин отметил, что встречи на высшем уровне в апреле 2017 г. придали новый импульс многоплановому сотрудничеству между Республикой Узбекистан и Российской Федерацией, в том числе в области сельского хозяйства.

В ходе встречи обсуждены вопросы дальнейшего расширения торгово-экономического сотрудничества, в том числе путем организации долгосрочных поставок свежей и переработанной плодоовощной продукции на российский рынок в рамках созданного между двумя странами «Зеленого коридора». В частности, отмечен потенциал увеличения объемов экспорта узбекской плодоовощной работы в 2-3 раза.

Кроме того, в рамках встречи российская сторона провела презентацию города Екатеринбург, в качестве кандидата на проведение международной выставки «ЭКСПО-2025».