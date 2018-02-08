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  8 февраля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Президент Туркменистана открыл новую очередь жилого массива Тязе заман

CA-NEWS (TM) - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов принял участие в церемонии открытия крупного комплекса объектов социального назначения, возведённых в столичном жилмассиве Тязе заман, сообщает в среду пресс-служба главы государства.

Напомним, первый комплекс объектов в Тязе заман был открыт при участии главы государства в 2014 году.

Бердымухамедов посетил новые дома нескольких видов: 168 двух- и 284 одноэтажных пятикомнатных, а также 284 четырёх- и 416 трёхкомнатных одноэтажных.

Президента встретили новосёлы. Обладательницей этого пятикомнатного коттеджа стала семья Мергена Ходжамаммедова – авиатехника ОАО «Авиакомпания «Туркменистан». В ходе беседы хозяин дома рассказал, что работает в сфере гражданской авиации. Его супруга по профессии швея, у них трое детей – дочь школьница и два сына дошкольного возраста.

Продолжая осмотр новостроек, глава государства посетил другой одноэтажный дом. Здесь туркменского лидера приветствовала семья Нурмухаммета Назарова, работающего анестезиологом-реаниматологом в Научно-клиническом центре охраны здоровья матери и ребёнка. Его супруга – учитель в средней школе, в семье четверо детей – сын и три дочери.

Побеседовав с новосёлами, Бердымухамедова расспросил об их профессиональной деятельности.

Проследовав в парк, Бердымухамедов в память о нынешнем событии посадил молодое деревце, дав старт закладке новой зелёной зоны.

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