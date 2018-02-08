Минэнерго России опровергло данные о возобновлении поставок газа из Туркменистана

CA-NEWS (TM) - Россия не ведет переговоры с Туркменистаном по возобновлению покупки газа, сообщил журналистам замминистра энергетики РФ Анатолий Яновский, сообщает «Sputnik Узбекистан».

На вопрос, как идут переговоры РФ с Туркменистаном по возобновлению у них покупки газа, Яновский ответил: «Насколько я знаю, никак. Мы тогда подписали паузу, и она действует. Переговоров нет, насколько я помню, до конца 2019 года».

В начале июня 2015 года «Газпром экспорт» инициировал разбирательство против ГК «Туркменгаз» в арбитражном суде Стокгольма. В своих исковых требованиях российская компания просила арбитраж пересмотреть цену на закупаемый у «Туркменгаза» природный газ.

Ранее, туркменская сторона заявляла что «Газпром» с начала 2015 года не оплачивает свои долги «Туркменгазу» за поставленный газ.

В январе 2016 года «Туркменгаз» сообщил, что «Газпром» с 1 января досрочно расторг с ним контракт, ссылаясь на серьезные нарушения контракта со стороны «Туркменгаза». В последствии, «Газпром» подписал пятилетний контракт на закупку в 2016 году четырех миллиардов кубометров газа с «Узбекнефтегаз».

Зампред правления «Газпрома» Александр Медведев в сентябре 2016 года заявил, что «Газпром» ‎взял двухгодичную паузу в закупках у «Туркменгаза».