На севере Таджикистана пресечена контрабанда свыше 31 тонны сухофруктов из Кыргызстана

CA-NEWS (TJ) - Попытка контрабанды свыше 31 тонн сухофруктов пресечена сотрудниками таможенной службы Таджикистана в Согдийской области, сообщает пресс-служба Таможенно службы.

Как сообщается, сотрудниками таможни на территории приграничного села Гулистон города Исфара была задержана автомашина марки «КАМАЗ» под управлением граждан РТ Дж.С. и А.М.

В ходе таможенного досмотра в кузове грузовика сотрудники регионального таможенного управления Таджикистана по Согдийской области обнаружили 31 тыс. 300 килограмм сухофруктов.

Было установлено, что данный груз принадлежит жителю города Исфара Р.Р., который заранее договорился об его доставке с жителем Баткенской области Кыргызстана.

Судебно-криминалистическая экспертиза показала, что сухофрукты, общим весом 31,23 тонны произведены в Узбекистане.

В отношении гражданина Р.Р. возбуждено уголовное дело по статье 289 ч.2 УК РТ, переданное для дальнейшего расследования в прокуратуру Согдийской области, отмечается в сообщении.