В Алматы с начала года зарегистрировано 5 случаев заражения холерой у вернувшихся из Индии граждан

CA-NEWS (KZ) - В Алматы с начала года зарегистрировано 5 случаев заражения холерой у вернувшихся из Индии граждан.

По словам руководителя отдела эпидемиологического надзора за карантинными и особо опасными инфекциями Департамента охраны общественного здоровья Алматы Саята Кауметбаева, последний случай зарегистрирован 5 февраля. Мужчина, 1983 года рождения, почувствовал недомогание в конце января, появились рвота, понос, но он не обратился за помощью в медицинские учреждение, а лечился самостоятельно.

В настоящее время он в больнице, начато лечение. Его состояние удовлетворительное, добавил специалист.

Ранее инфекционисты города подтвердили холеру у троих молодых людей, вернувшихся из путешествия по Индии. Позже стало известно о четвертом случае заболевания. Они готовятся к повторной сдаче анализов.