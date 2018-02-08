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  8 февраля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Алматы с начала года зарегистрировано 5 случаев заражения холерой у вернувшихся из Индии граждан

CA-NEWS (KZ) - В Алматы с начала года зарегистрировано 5 случаев заражения холерой у вернувшихся из Индии граждан.

По словам руководителя отдела эпидемиологического надзора за карантинными и особо опасными инфекциями Департамента охраны общественного здоровья Алматы Саята Кауметбаева, последний случай зарегистрирован 5 февраля. Мужчина, 1983 года рождения, почувствовал недомогание в конце января, появились рвота, понос, но он не обратился за помощью в медицинские учреждение, а лечился самостоятельно.

В настоящее время он в больнице, начато лечение. Его состояние удовлетворительное, добавил специалист.

Ранее инфекционисты города подтвердили холеру у троих молодых людей, вернувшихся из путешествия по Индии. Позже стало известно о четвертом случае заболевания. Они готовятся к повторной сдаче анализов.

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