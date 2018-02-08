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  8 февраля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Казахстане в 2017 году у 35,5 тыс. граждан выявлен рак, от заболевания умерли более 14 тыс. человек

CA-NEWS (KZ) - В Казахстане в 2017 году у 35 тыс. 532 граждан выявлен рак. Об этом сообщает Фонд медицинского страхования.

Всего, по данным ФМС, на конец года раком больны 176 тыс. человек.

Самое большое количество пациентов в Восточно-Казахстанской области (4235), городе Алматы (4031), Карагандинской (3769) и Южно-Казахстанской (3057) областях.

«К сожалению, уровень смертности от онкологии очень высок – на втором месте в мире после заболеваний сердечно-сосудистой системы. По официальным данным, в 2017 году из-за рака в Казахстане не стало 14 тыс. 170 человек. Самое большое количество смертей от онкологических болезней зафиксировано в Восточно-Казахстанской области (1717), Южно- Казахстанской области (1530) и Алматы (1459)», - сообщили в фонде.

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