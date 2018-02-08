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  8 февраля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Ашхабаде открылись Дни культуры Ирана (фото)

CA-NEWS (TM) - В Ашхабаде состоялось торжественное открытие Дней культуры Ирана. Организаторами мероприятия выступили Культурный центр посольства ИРИ в Туркменистане и туркменское министерство культуры, сообщает госинформагентство.

В состав делегации Исламской Республики Иран вошли руководители и специалисты профильных учреждений, творческие коллективы, мастера народных ремёсел. Перспективы взаимодействия были обсуждены в ходе приёма представителей Ирана в Министерстве культуры Туркменистана.

На сцене Дворца мукамов выступили музыканты и певцы из провинции Хорасан, фольклорный коллектив «Араз» из города с древней историей – Тебриз.

Иранские артисты исполняли классическую музыку, старинные лирические напевы на стихи восточных поэтов, а также представили яркие хореографические композиции.

В программу Дней вошла также демонстрация в киноцентре «Ашхабад» фильмов, отражающих характерные течения в кинематографе Ирана.

Завершатся Дни культуры Исламской Республики Иран 9 февраля в Туркменском национальном музыкально-драматическом театре имени Махтумкули совместным концертом мастеров искусств.

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