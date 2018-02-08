В Таджикистане впервые планируется организовать детскую олимпиаду

CA-NEWS (TJ) - В целях развития олимпийского движения и для формирования естественно-математического мышления учащихся второй ступени образования Министерство образования и науки Таджикистана намерено впервые в республике организовать детскую олимпиаду для 5-8 классов. В этом направлении были разработаны нормативно-правовые акты и организационная база, и проведены первые этапы олимпиады в городах и районах страны. Об этом сообщили в Министерстве образования и науки Республики Таджикистан.

По данным источника, в республиканских олимпиадах в 2017 году приняли участие 1102 ученика общеобразовательных учреждений, 205 участников стали обладателями призовых мест (54 золотых, 54 серебряных и 97 бронзовых медалей), сообщает Dialog.tj.

Таджикские школьники также принимали активное участие в 26 международных олимпиадах, которые состоялись в Таиланде, США, Бразилии, Индии, Румынии, Индонезии, России, Малайзии, Иране, Казахстане, Кыргызстане, Эстонии, Болгарии, Сингапуре, Азербайджане, и удостоились 165 медалей, из которых 34 золотых, 57 серебряных и 74 бронзовых.

Стоит напомнить, что в республике действуют 83 центра дополнительного образования, в которых ведут свою деятельность 1524 кружка с охватом 50 тысяч 107 учеников.

Кроме того, в настоящее время в стране по направлению туризма действуют 92 кружка с охватом 3472 учеников и 480 кружков по обучению народным ремеслам, таких, как «Изготовление ковровых изделий», «Вышивка, шитьё», «Вязание», «Тканье адраса и атласа», «Гравировка», «Вышивание золотом», «Ручная вышивка» и других. Каждый год в кружках учреждений дополнительного образования проводятся выставки и конкурсы.