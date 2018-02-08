Пограничные посты на монголо-китайской границе будут закрыты 15-18 февраля

CA-NEWS (MNG) - По случаю празднования нового года по лунному календарю, который в этом году Монголия будет отмечать 16-18 февраля, временно будут закрыты автомобильные пункты пропуска на монголо-китайской границе с 15 по 18 февраля, передает Монцамэ со ссылкой на сообщение Министерства иностранных дел страны.

По данным внешнеполитического ведомства, об этом договорились стороны в соответствии с межправительственным соглашением о пограничных портах и правилах 2014 года.

Международные поезда и самолеты будут курсировать по расписанию, отмечается в сообщении.

Цагаан сар — так в Монголии на называют Новый год по лунному календарю, который празднуется в течение трех дней и каждый год выпадает на разные даты. Этот праздник для жителей Монголии является самым важным, традиционно его отмечают в кругу семьи.

В период празднования Цагаан сара Монголия также закрывает государственную границу с соседними Россией и Китаем.

Справка: Внук Чингисхана — хан Юаньской династии Хубилай перенёс время празднования Нового года с осени на конец зимы под влиянием китайской астрологии. Таким образом, монгольский Цаган Сар был приурочен к началу года по двенадцатилетнему циклу.