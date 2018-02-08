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  8 февраля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Алматы фасады зданий отделают в одном стиле

CA-NEWS (KZ) - Управление архитектуры и градостроительства Алматы разработало дизайн-код благоустройства улиц и фасадов зданий. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По данным управления, требования будут обязательны для всего города, в них указаны материалы отделки стен, цвет, параметры цоколей, вывесок.

Цвета выбраны сдержанные, в основном коричневых и бежевых оттенков. На выбор предлагается несколько цветовых решений. Покрасить дом в красный цвет, если дизайн-код на этой улице предусматривает другой, не получится.

Дизайн-код также включает в себя стандарты размещения деревьев, велодорожек и других объектов.

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