В столице Монголии с 2019 года вводится запрет на сжигание сырого угля из-за загрязнения воздуха

CA-NEWS (MNG) - Правительство Монголии в ходе борьбы с загрязнением воздуха, начиная с апреля 2019 года в Улан-Баторе вводит запрет на сжигание сырого угля, сообщает в четверг, 8 февраля Монцамэ.

Как сообщил премьер-министр Монголии Ухнаагийн Хурэлсух на встрече с руководством Министерства окружающей среды и туризма и мэрии Улан-Батора в последние годы загрязнение воздуха в столице стало серьезной проблемой для каждого гражданина страны.

Рост населения в Улан-Баторе, вызванный главным образом миграцией из сельской местности, привел к значительному увеличению выбросов загрязняющих веществ в столице. Значительная часть прироста населения приходится на юрточные районы столицы, в котором проживают монголы с низким уровнем дохода, где уголь и древесина сжигаются чтобы поддержать тепло в доме.

В Монголии, зима длится приблизительно 6 месяцев. Более 800 тыс. жителей зимой жгут уголь, пластиковые бутылки, старые автомобильные шины.

В Улан-Баторе уровень загрязнения воздуха достигает критических значений. Уровень твёрдых частиц в воздухе, который является наиболее опасным для здоровья в 17 раз превышает установленный ВОЗ безопасный уровень.

Ранее, правительство Монголии сделало бесплатным ночной тариф на электроэнергию в Улан-Баторе для снижения смога. В первую очередь тариф на электроэнергию станет бесплатным для более 146 тысяч жителей, проживающих в жилых районах столицы.