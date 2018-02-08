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  8 февраля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В столице Монголии с 2019 года вводится запрет на сжигание сырого угля из-за загрязнения воздуха
Предыстория: Президент Монголии пообещал распустить правительство страны, если не будет решена проблема с загрязнением воздуха

CA-NEWS (MNG) - Правительство Монголии в ходе борьбы с загрязнением воздуха, начиная с апреля 2019 года в Улан-Баторе вводит запрет на сжигание сырого угля, сообщает в четверг, 8 февраля Монцамэ.

Как сообщил премьер-министр Монголии Ухнаагийн Хурэлсух на встрече с руководством Министерства окружающей среды и туризма и мэрии Улан-Батора в последние годы загрязнение воздуха в столице стало серьезной проблемой для каждого гражданина страны.

Рост населения в Улан-Баторе, вызванный главным образом миграцией из сельской местности, привел к значительному увеличению выбросов загрязняющих веществ в столице. Значительная часть прироста населения приходится на юрточные районы столицы, в котором проживают монголы с низким уровнем дохода, где уголь и древесина сжигаются чтобы поддержать тепло в доме.
В Монголии, зима длится приблизительно 6 месяцев. Более 800 тыс. жителей зимой жгут уголь, пластиковые бутылки, старые автомобильные шины.

В Улан-Баторе уровень загрязнения воздуха достигает критических значений. Уровень твёрдых частиц в воздухе, который является наиболее опасным для здоровья в 17 раз превышает установленный ВОЗ безопасный уровень.

Ранее, правительство Монголии сделало бесплатным ночной тариф на электроэнергию в Улан-Баторе для снижения смога. В первую очередь тариф на электроэнергию станет бесплатным для более 146 тысяч жителей, проживающих в жилых районах столицы.

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Комментарии (4)
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13:47, 08 февраля 2018
Цитата: pinkerton02 13:17, 08.02.2018
Сырой уголь, а что ещё варёный бывает?
Некоторые добавляют воду в самый дешевый мелкий уголь, для улучшения процесса горения.
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Petosh
13:40, 08 февраля 2018
До Бишкека далеко Улан Батору
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KRgrajdanin
13:32, 08 февраля 2018
какая альтернатива топлива для населения? попахивает лоббированием преза и ПМ. кто то заинтерисован, у кого то есть бизнес газовый или пиломатериалы?
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pinkerton02
13:17, 08 февраля 2018
Сырой уголь, а что ещё варёный бывает?
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