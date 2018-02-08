РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  8 февраля 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт анализ и комментарии жизнь в Центральной Азии
В Казахстане в 2017 году осуждены 11 сотрудников органов юстиции

CA-NEWS (KZ) - В Казахстане в 2017 году осуждены 11 сотрудников органов юстиции. Об этом 8 февраля на заседании коллегии Министерства юстиции сообщил ответственный секретарь ведомства Данияр Айтмухаметов.

По его словам, в прошлом году было возбуждено 10 уголовных дел в отношении сотрудников территориальных органов юстиции, осуждены 11 человек. В 2016 году осуждены 24 сотрудника.

«В отношении сотрудников центрального аппарата уголовные дела не возбуждались. Как мы видим, в 2017 году мы добились определённых результатов, повлиявших на снижение уровня коррумпированности», - добавил Д.Айтмухаметов.

Он отметил, что работа в данном направлении зависит от руководителей территориальных департаментов юстиции, которыми, по его словам, на должном уровне не проводятся профилактические мероприятия с сотрудниками.

«К примеру, руководитель управления юстиции Сайрамского района ЮКО в сговоре с руководителем управления общественного здравоохранения получили взятку от индивидуального предпринимателя за выдачу положительного заключения при открытии точки общественного питания, что даже не является деятельностью органов юстиции», - рассказал представитель ведомства.

print
Комментарии
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь
Who is Who о нас Реклама



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com
×