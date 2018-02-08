В Казахстане в 2017 году осуждены 11 сотрудников органов юстиции

CA-NEWS (KZ) - В Казахстане в 2017 году осуждены 11 сотрудников органов юстиции. Об этом 8 февраля на заседании коллегии Министерства юстиции сообщил ответственный секретарь ведомства Данияр Айтмухаметов.

По его словам, в прошлом году было возбуждено 10 уголовных дел в отношении сотрудников территориальных органов юстиции, осуждены 11 человек. В 2016 году осуждены 24 сотрудника.

«В отношении сотрудников центрального аппарата уголовные дела не возбуждались. Как мы видим, в 2017 году мы добились определённых результатов, повлиявших на снижение уровня коррумпированности», - добавил Д.Айтмухаметов.

Он отметил, что работа в данном направлении зависит от руководителей территориальных департаментов юстиции, которыми, по его словам, на должном уровне не проводятся профилактические мероприятия с сотрудниками.

«К примеру, руководитель управления юстиции Сайрамского района ЮКО в сговоре с руководителем управления общественного здравоохранения получили взятку от индивидуального предпринимателя за выдачу положительного заключения при открытии точки общественного питания, что даже не является деятельностью органов юстиции», - рассказал представитель ведомства.