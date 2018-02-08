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  8 февраля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Япония выделила $548,6 тыс. на реализацию семи проектов в Таджикистане

CA-NEWS (TJ) - Япония выделила $548,6 тыс. на реализацию семи проектов в Таджикистане, сообщает портал ENT.

Как сообщается, общая сумма грантов, выделяемых на реализацию семи проектов в рамках японской Программы безвозмездной помощи гуманитарной безопасности для широких слоев населения (GGP), составляет $548,6 тыс.

В частности были подписаны проекты восстановления филиала «Протезно-ортопедического завода г. Душанбе» в городе Кулябе на сумму $81 тыс. 752 и проект восстановления здания областной больницы города Хорога на сумму $93 тыс. 420.

На реализацию проекта по строительству Центра поддержки женщин в городе Сарбанде будет выделено 90 тыс. 130, а на проект по предоставлению оборудования Центру поддержки женщин джамоата Ворух района Исфары» $13 тыс. 240.

Также подписаны: проект по предоставлению экскаватора для очистки ирригационного канала в Мастчинском районе», на общую сумму $89,9 тыс., проект по предоставлению экскаватора с целью укрепления берегов рек в районе Темурмалик, на сумму $89 тыс. 770 и проект по предоставлению медицинского оборудования центральной клинике №9 города Душанбе», на общую сумму $90,4 тыс.

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