В Минске задержаны туркменские студенты торговавшие драгоценностями и бриллиантами

CA-NEWS (TM) - В Минске были задержаны двое граждан Туркменистана, которые пытались незаконно торговать драгоценностями и бриллиантами, привезенными с собой из Туркменистана, сообщается на сайте минского УБЭП ГУВД.

Братьев задержали с поличным при попытке продажи 10 драгоценных камней, за которые они хотели получить $950.

Во время обыска оперативники нашли и изъяли золотые ювелирные изделия с бриллиантами и изумрудами (серьги, кольцо, брошь), четыре пакета с камнями желтого и белого цвета, предположительно золотые изделия (будет проведено исследование на предмет их соответствия и стоимости), слиток из металла желтого цвета.

В отношении мужчин возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 223 УК Республики Беларусь (нарушение правил о сделках с драгоценными металлами и (или) камнями).

Туркменистанцы 26 и 36 лет – студенты-заочники вуза в Гродно прибыли в Беларусь для сдачи экзаменов.