Курс доллара на «черном рынке» в Туркменистане вновь растет

CA-NEWS (TM) - Курс доллара на «черном рынке» продолжает колебаться. На данный момент в Ашхабаде валютчики массово скупают доллары, сообщают корреспонденты «Хроники Туркменистана».

Вечером 6 февраля курс доллара подскочил до 13,40 манатов. Днем следующего дня стоимость доллара упала до 12,50 манатов.

Предыдущий рекорд нелегального обмена валют в стране был достигнут в начале января 2018 года, тогда иностранную валюту продавали за 12,6 манатов.

Официальный курс ЦБ Туркменистана, установленный в начале 2015 года, зафиксирован на уровне 3.5 маната за $1 и в течение трех лет остается неизменным.

Официально обмен наличной валюты в Туркменистане запрещен с начала 2016 года.