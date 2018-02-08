Курс доллара на «черном рынке» в Туркменистане вновь растет
- Туркменистан, экономика
- 13:13, 08 февраля 2018
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CA-NEWS (TM) - Курс доллара на «черном рынке» продолжает колебаться. На данный момент в Ашхабаде валютчики массово скупают доллары, сообщают корреспонденты «Хроники Туркменистана».
Вечером 6 февраля курс доллара подскочил до 13,40 манатов. Днем следующего дня стоимость доллара упала до 12,50 манатов.
Предыдущий рекорд нелегального обмена валют в стране был достигнут в начале января 2018 года, тогда иностранную валюту продавали за 12,6 манатов.
Официальный курс ЦБ Туркменистана, установленный в начале 2015 года, зафиксирован на уровне 3.5 маната за $1 и в течение трех лет остается неизменным.
Официально обмен наличной валюты в Туркменистане запрещен с начала 2016 года.
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