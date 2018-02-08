В Казахстане внедрят электронные паспорта здоровья

CA-NEWS (KZ) - В Казахстане внедрят электронные паспорта здоровья.

Как сообщает пресс-служба акимата Астаны, в городе система будет вводиться в 2018 году. Полная информация об анализах и лечении гражданина будет храниться в специальной электронной базе данных.

«Благодаря электронному паспорту здоровья будет доступ врачей и пациента ко всем данным. Врачи смогут полностью владеть данными о состоянии здоровья, о его перенесенных заболеваниях, о всех передвижениях и госпитализациях клиента, о выписке лекарственных препаратов. Кроме того, сам пациент через личный кабинет будет иметь доступ к паспорту здоровья. Там он сможет отслеживать анализы. Где был, когда лечился, в каких стационарах города и республики. И, что самое главное, личный кабинет позволит обеспечить диагностику лечения, иметь обратную связь с пациентом и проводить круглосуточный мониторинг. То есть врачи получат инструмент предотвращения ошибок и повышения качества медицинской помощи», - отмечает директор Астанинского городского филиала Республиканского центра электронного здравоохранения Сауле Курманова.

Вносить показатели в базу данных смогут все государственные медицинские учреждения, а также частные клиники, оказывающие услуги в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи.

«На сегодня 25 медицинских организаций в Астане, в этом году еще 2 частные медицинские организации получили гарантированный заказ. С каждым годом число поликлиник, оказывающих гарантированный объем, будет увеличиваться», – добавила специалист.