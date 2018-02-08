Свыше 22 тыс. преступлений зарегистрировано в Таджикистане в 2017 году

CA-NEWS (TJ) - 22 тыс. 18 преступлений зарегистрировано в Таджикистане в 2017 году, сообщает Авеста со ссылкой на министра внутренних дел РТ Рамазона Рахимзоду.

По его словам, этот показатель превышает показатель преступлений, зарегистрированных по итогам 2016 года на 262 факта.

«В отчетный период зарегистрировано 108 убийств, 42 разбоя, 159 ограблений, 53 изнасилований, 5 тыс. 311 краж, 2 тыс. 667 преступлений, связанных с мошенничеством», – отметил министр.

По его данным, в 2017 году сотрудниками милиции из незаконного оборота изъято 2,7 тонн наркотических средств. Несовершеннолетними в указанный период совершено 690 преступлений.

Среди молодежи в 2017 году зарегистрировано 5 тыс. 290 преступлений, зарегистрировано 1 тыс. 303 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых погиб 431 человек.

По подозрению в совершении преступлений коррупционного характера в прошлом году были задержаны 17 сотрудников внутренних дел, сообщили в МВД.