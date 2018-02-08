Министр финансов Монголии рассказал о сотрудничестве с МВФ

CA-NEWS (MNG) - За последние 10 месяцев в экономике Монголии произошли значительные позитивные изменения благодаря реализации программы расширенного финансирования МВФ. Об этом сегодня заявил министр финансов Монголии Чимидийн Хурэлбаатар на пресс-конференции по итогам реализации третьего этапа данной программы в Монголии, сообщает Монцамэ.

При этом он подчеркнул, что валютные резервы Монголии в 2017 году достигли $3 млрд. Общий объем привлеченных инвестиций в Монголию на конец 2017 года составляет ;1.1 млрд. В связи с этим, правительство страны планирует продолжить сотрудничество с МВФ, чтобы сохранить позитивные изменения в экономике, добавил он.

Как отметил руководитель рабочей группы МВФ Джефф Готлеб, данная программа эффективно реализуется в Монголии. Главным фактором ускорения темпов экономического роста в Монголии является рост мировых цен на сырьевые товары. После второго этапа реализации данной программы, Монголия сумела погасить основную часть долга по облигациям «Чингис-бонд» в размере $500 млн, в результате чего иностранные долги правительства Монголии сократились.

Если правительство Монголии сможет управлять своей бюджетной и денежно-кредитной политикой, то это напрямую скажется позитивно на национальную экономику, добавил он.

Напомним, Монголия заключила соглашение с МВФ и другими кредиторами о предоставлении ей пакета финансовой помощи в размере $5,5 млрд.

Экономика Монголии быстро росла в 2011-2013 годы благодаря притоку иностранных инвесторов, вкладывавших огромные средства в разработку минеральных ресурсов.

Однако в 2016 году в стране разразился экономический кризис в связи с ростом дефицита бюджета и падением экспортных доходов. Монголии угрожал дефолт в связи с ее неспособностью выплатить в марте $580 млн в счет погашения суверенного долга.

Пакет финансовой стабилизации, который согласились предоставить стране Всемирный банк, Азиатский банк развития и двусторонние партнеры, в том числе Япония и Южная Корея, предоставит Улан-Батору около $3 млрд на обслуживание суверенного долга.

Помимо этого Народный банк Китая готов расширить возможности заимствования Монголией новых средств в объеме $2,19 млрд, а МВФ предложит стране займы на срок до трех лет в объеме $440 млн.