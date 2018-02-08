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  9 февраля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Мирзиеев обвинил бывшего заместителя главы СНБ Узбекистана, генерала Гулямова в том, что тот «сидел во главе взяточничества»
Предыстория: Бывшего первого заместителя СНБ РУз Шуxрата Гулямова приговорили к пожизненному заключению и выплате $1,5 млрд

CA-NEWS (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в резкой форме предъявил обвинения Службе национальной безопасности и некоторым ее руководителям. Об этом свидетельствуют данные аудиозаписи, сделанной 19 января во время встречи с активистами Сурхандарьинской области в здании администрации Кизирикского района.

Выступление главы государства, в частности, сказанные им про Службу национальной безопасности до сих пор не представлены вниманию общественности, сообщает Озодлик.

На аудиозаписи Шавкат Мирзиёев достаточно гневно высказался о многолетней деятельности Службы национальной безопасности Узбекистана. Президент заявил, что Служба национальной безопасности Узбекистана потеряла абсолютную власть в стране, в частности, в Сурхандарьинской области.

На аудиозаписи президент Мирзиёев упоминает ныне бывшего первого заместителя председателя СНБ, генерала Шухрата Гулямова.

Глава государства гневно называет Гулямова "нечистью", обвинив его в том, что тот "сидел во главе взяточничества".

53-летний Шухрат Гулямов начал свою карьеру в спецслужбах именно с должности начальника Сурхандарьинского областного управления СНБ и официально закончил ее в этой же области.

Независимые друг от друга высокопоставленные источники в силовых структурах Узбекистана сообщали о том, что в июле 2017 года президент Мирзиёев лишил Гулямова звания генерала и приказал возбудить против него уголовное дело. По их словам, бывший генерал СНБ допрашивается в следственном изоляторе.

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Комментарии (3)
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ToniKroos
16:24, 08 февраля 2018
Sic transit gloria mundi
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tusha
16:02, 08 февраля 2018
да и у нас много свадебных генералов, живущих на деньги непосильно нажитом трудом. надо их тоже почистить, лишить званий, кто получил их не за красивые глазки или по родству или по знакомству или за деньги. хорошо бы наш президент взял бы пример с узбекского.
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Sanabaul.
14:26, 08 февраля 2018
Узбекский лидер уверенно борется с коррупцией, Сооронбай Шарипович, а вам слабо?
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