В регионы Казахстана будут открыты прямые рейсы из Москвы и Новосибирска
CA-NEWS (KZ) - В регионы Казахстана будут открыты прямые рейсы из Москвы и Новосибирска.
Как сообщает Комитет гражданской авиации Министерства по инвестициям и развитию РК, с 29 апреля российский перевозчик – авиакомпания «Сибирь» - планирует выполнять 2 раза в неделю новые регулярные рейсы по направлению Москва–Тараз и с 1 июня по направлению Москва–Кокшетау на воздушном судне Аэробус 319/320.
Также с 30 мая авиакомпания намерена начать выполнение регулярных рейсов с частотой полетов 2 раза в неделю по новому направлению Новосибирск–Павлодар на аналогичных типах самолетов.
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