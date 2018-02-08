В регионы Казахстана будут открыты прямые рейсы из Москвы и Новосибирска

CA-NEWS (KZ) - В регионы Казахстана будут открыты прямые рейсы из Москвы и Новосибирска.

Как сообщает Комитет гражданской авиации Министерства по инвестициям и развитию РК, с 29 апреля российский перевозчик – авиакомпания «Сибирь» - планирует выполнять 2 раза в неделю новые регулярные рейсы по направлению Москва–Тараз и с 1 июня по направлению Москва–Кокшетау на воздушном судне Аэробус 319/320.

Также с 30 мая авиакомпания намерена начать выполнение регулярных рейсов с частотой полетов 2 раза в неделю по новому направлению Новосибирск–Павлодар на аналогичных типах самолетов.