В аптеках Узбекистана возник дефицит обезболивающих препаратов, пациенты в панике

CA-NEWS (UZ) - В Андижанской области республики больные, нуждающиеся в психотропных лекарственных препаратах, не могут найти их в местных аптеках. Аптекари объясняют причину дефицита резким сокращением импорта психотропных препаратов.

Жители Андижанской области жалуются, что в последние несколько в местных аптеках невозможно найти обезболивающие наркотические лекарственные препараты, используемые при хронических тяжелых заболеваниях.

70-летний житель Андижана Хасанбой-ота, страдающий болезнью Паркинсона, говорит, что отсутствие в местных аптеках препарата «Циклодол» еще больше ухудшило состояние его здоровья.

Представитель Андижанского областного отделения акционерной компании «Дори-Дармон» подтвердил информацию о дефиците обезболивающих лекарств, в состав которых входят наркотики, а также психотропных препаратов.

"У нас действительно произошли сбои при поставках этих препаратов. Потому что раньше мы покупали их по старому государственному курсу доллара, то есть по 4200 сумов. После открытия конвертации, эти лекарства растамаживаются по нынешнему курсу ​– 8 тысяч сумов. Цены на социально значимые лекарства не изменились, их продают по старой цене. Сейчас мы задолжали фармацевтической компании «Uzmedimpex», которая занимается поставкой лекарственных препаратов, несколько сотен миллионов сумов. Потому что мы сами не можем менять цены на эти препараты. Поэтому сейчас некоторые лекарственные препараты поставляются в небольшом количестве", ​– сказал представитель «Дори-Дармон».

Напомним, что в прошлом году президент Узбекистана Шавкат Мирзияев подписал указ о ликвидации государственно-акционерного концерна «Узфармсаноат», объединявшего более 80 предприятий. Государственное предприятие «Узмедэкспорт» Минздрава было переименовано в Агентство по развитию фармацевтической отрасли «Uzmedimpex», на которое возложено обеспечение импортными лекарственными препаратами.