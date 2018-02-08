Казахстан и ОАЭ намерены подписать инвестиционные соглашения на $20 млрд

CA-NEWS (KZ) - Представители бизнес-сообщества Казахстана в апреле примут участие в инвестиционном форуме Annual Investment Meeting, который пройдет в городе Дубаи. Об этом стало известно в ходе встречи председателя правления Kazakh Invest Сапарбека Туякбаева и посла Объединенных Арабских эмиратов в РК Мохаммада Ахмад Альджабера в Астане.

Как сообщает пресс-служба Министерства по инвестициям и развитию, во время форума состоится презентация инвестиционных возможностей Казахстана, пройдет ряд двусторонних встреч с эмиратскими компаниями, заинтересованными в инвестировании в РК.

В свою очередь, 7 февраля в Астане со стороны Kazakh Invest были переданы инвестиционные предложения по 50 ключевым проектам на общую сумму порядка $20 млрд для дальнейшего изучения бизнесменам ОАЭ.

На встрече стороны также наметили шаги по активизации инвестсотрудничества между странами, обсудили возможности реализации совместных проектов в сфере логистики, туристического кластера, агропромышленного комплекса и др.

«Мы готовы инвестировать в проекты АПК, в частности, в органическое производство, а также в логистические проекты Казахстана», - подчеркнул посол.

Так, компания Al Khaleej Sugar заинтересована в реализации инвестиционного проекта по строительству крупного сахарного завода в Шардаринском районе Южно-Казахстанской области. По предварительным расчетам, на строительство завода планируется вложить $375 млн.

По итогам встречи C.Туякбаев и М.Альджабер выразили готовность рассмотреть возможность заключения соглашения об инвестициях на межправительственном уровне. Кроме того, было принято решение разработать совместную дорожную инвестиционную карту.

Ведомство сообщает, что в Казахстане действует около 200 совместных предприятий с ОАЭ. Основными сферами, в которых работают эмиратские компании, являются агропромышленный комплекс, нефтепереработка и развитие инфраструктуры нефтегазового сектора, химическая промышленность и строительство. Объединенные Арабские Эмираты входят в список приоритетных стран для привлечения инвестиций: страна занимает 13 место по активам (прямые иностранные инвестиции) в РК, 23 место по количеству предприятий с капиталом в РК и 25 место по товарообороту.