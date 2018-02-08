Бюджетники Дашогуза жалуются на принуждение покупать энергосберегающие лампы отечественного производства

CA-NEWS (TM) - Сотрудников госучреждений Дашогузской области Туркменистана обязали приобретать осветительные лампы отечественного производства с низким потреблением электричества.

По словам источников туркменской службы радио «Азатлык» в Дашогузе, бюджетников предупредили, что приобретение ламп, в среднем 5-10 штук на человека, будет осуществляться за счет средств, удержанных с заработной платы сотрудников, в соответствии с размером их оклада.

Власти объяснили данную меру намерением повысить экономию электроэнергии, а также улучшить качество обеспечения населения электричеством.

«Руководство заявляет, что с переходом на энергосберегающие лампочки будет потребляется меньше электричества, в результате снизится нагрузка на линии электропередач и свет не будет отключаться так часто», - сообщает источник в регионе, беседовавший на условиях анонимности.

Накануне, проблема энергообеспечения попала в поле зрения президента страны, вице-премьеру по строительству Дедебаю Амангелдиеву был вынесен строгий выговор, дано последнее предупреждение с поручением провести проверку на всех электростанциях страны и исправить все недостатки в кратчайшие сроки.

Внимание руководства страны к вопросу энергообеспечения населения было уделено вслед за сообщениями о случаях отключения в двадцатиградусный мороз электричества, в частности в Дашогуской области Туркменистана.

Как отмечают источники, стоимость энергосберегающих ламп составляет в среднем 13-25 манатов (3,5 манат за $1 по госкурсу).

По информации источника в районе Гороглы, населению региона, также предстоит замена не только осветительных ламп, но и газовых печей, популярных среди населения, особенно в сельской местности.

В прошлом многие обогревались газовыми печками, но теперь это запрещено. В уведомлении местного управления коммунального хозяйства района Гороглы сообщается о запрете на использование газовых печей ручной работы с требованием заменить их на паровые котлы.