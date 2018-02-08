Жена таджикского боевика ИГ послала письмо из багдадской тюрьмы

CA-NEWS (TJ) - Сотрудники Международного Красного Креста подарили надежду еще одной таджикской семье. Они доставили жительнице города Душанбе Сабзагул Камоловой краткое послание от ее дочери Зухро, которая вместе с детьми находится в тюрьме на окраине Багдада.

«Зухра сообщила, что находится на пятом или шестом месяце беременности... Это был наш последний телефонный разговор. Семь месяцев мы ничего не знали о судьбе дочери и внуков», говорит Сабзагул Камолова.

Зухро Ходжаева и ее дети оказались в Ираке в 2014 года – ей позвонил муж Суннат Шокиров и сообщил, что нашел хорошую работу в Турции. Но, как оказалось, ее муж воют на стороне «Исламского государства», рассказывает Сабзагул.

В Ираке погиб Баходур Ходжаев, единственный сын Сабзагул Камоловой. Власти Таджикистана возбудили уголовные дела против сына, зятя и дочери Сабзагул Камоловой. Они обвиняются в наемничестве и в участии в боевых действиях на территории иностранного государства.

Министерство иностранных дел Таджикистана намерено вернуть находящихся в Ираке женщин и детей на родину. Однако, процесс возвращения домой жен и детей боевиков ИГ может затянуться на месяцы – у многих из них нет необходимых документов, говорят в МИД РТ.

Общее число находящихся в Ираке таджикских женщин и детей пока неизвестно. В сентябре прошлого года Норвежский совет по делам беженцев (The Norwegian Refugee Council (NRC) сообщил, что во временном лагере возле иракского Мосула находятся члены более 30 семей из Таджикистана.